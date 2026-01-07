Présentation

Explorez, créez, partagez ! Plongez dans l’histoire de l’Arc de triomphe lors d’une visite-atelier en famille.

Admirez la vue imprenable sur la ville et découvrez l’histoire des monuments parisiens. En atelier, laissez parler votre créativité en créant des cartes postales uniques avec la technique du collage et en écrivant des textes inspirés.

Une expérience inoubliable pour toute la famille, alliant découverte, art et partage !

À savoir avant votre visite

Salle d’atelier non accessible aux personnes à mobilité réduite

Uniquement en français

Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre

À l’horizon, le panorama au sommet de l’Arc de triomphe inspire les plus belles cartes postales. À vous de les réaliser !

Le samedi 27 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 14 mars 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit sous condition

Adulte accompagnant : 16 euros.

Gratuit – 18 ans, – 25 ans EU, personne en situation de handicap, autres gratuités (présentation d’un justificatif).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T11:00:00+01:00

fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T12:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/visite-atelier-carte-postale-collage-et-ecriture-creative



Afficher la carte du lieu Arc de triomphe et trouvez le meilleur itinéraire

