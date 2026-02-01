Visite-atelier Conte-moi ton histoire au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Début : 2026-02-25 14:30:00

Cet atelier un petit peu particulier se déroulera dans les salles du musée. Munis de fiches personnages, les enfants inventeront une histoire au sein des collections. Ils s’arrêteront pour dessiner les scènes et créer une bande dessinée.

10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 ou sur musees@ville-senlis.fr

Toutes les visites-ateliers se font en autonomie, sans la présence des parents. Le centre-ville est à découvrir pendant que les enfants se font de jolis souvenirs ! .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

English :

This special workshop will take place in the museum’s galleries. Armed with character cards, children will invent a story within the collections. They will stop to draw the scenes and create a comic strip.

10:30 a.m. for 4-7 year-olds and 2:30 p.m. for 8-12 year-olds

L’événement Visite-atelier Conte-moi ton histoire au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-02-04 par Chantilly-Senlis Tourisme