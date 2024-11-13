Visite-Atelier Conte-moi ton histoire au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Blouse et réservation conseillées.

10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

Cet atelier un petit peu particulier se déroulera dans les salles du musée. Munis de fiches personnages, les enfants inventeront une histoire au sein des collections. Ils s’arrêteront pour dessiner les scènes et créer une bande dessinée. La visite-atelier se fait en toute autonomie, sans la présence des adultes.

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

English :

Gowns and reservations recommended.

10:30 a.m. for ages 4-7 and 2:30 p.m. for ages 8-12

L’événement Visite-Atelier Conte-moi ton histoire au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-11-13 par Chantilly-Senlis Tourisme