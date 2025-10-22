Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde

Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde mercredi 22 octobre 2025.

Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche)

26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Sur réservation auprès du musée.

Tarif unique 5 euros par enfant, gratuit adulte accompagnateur.

Visite, petits bricolages et goûter: 05 55 18 17 70 ou musee.labenche@brive.fr .

26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70

English : Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche)

German : Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche)

Italiano :

Espanol : Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche)

L’événement Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-15 par Brive Tourisme