Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde

Visite-atelier: Couleurs de l’automne (Musée Labenche)
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-29
2025-10-22 2025-10-29
Sur réservation auprès du musée.
Tarif unique 5 euros par enfant, gratuit adulte accompagnateur.
Visite, petits bricolages et goûter: 05 55 18 17 70 ou musee.labenche@brive.fr .
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
