Visite atelier créatif tout public Et si l’eau n’était pas que bleue ?

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 15:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Gratuit, dans la limite des places disponibles. .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

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English :

L’événement Visite atelier créatif tout public Et si l’eau n’était pas que bleue ? Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne