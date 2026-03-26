Visite atelier créatif tout public Et si l’eau n’était pas que bleue ? Troyes
Visite atelier créatif tout public Et si l’eau n’était pas que bleue ? Troyes samedi 28 mars 2026.
Visite atelier créatif tout public Et si l’eau n’était pas que bleue ?
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 15:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Gratuit, dans la limite des places disponibles. .
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr
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English :
L’événement Visite atelier créatif tout public Et si l’eau n’était pas que bleue ? Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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