Visite-atelier customisation d’éventails Musée de l’Hôtel-Dieu Mantes-la-Jolie

Visite-atelier customisation d’éventails Samedi 20 septembre, 14h00 Musée de l’Hôtel-Dieu Yvelines

18 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir l’exposition temporaire « Meiji et Manga à Mantes, Japonisme et Pop culture » et participez à un atelier de customisation d’éventails. 30 min de visite et 1h30 d’atelier en présence de Medushiva (artiste plasticienne).

Musée de l’Hôtel-Dieu 1 Rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie, France Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 0134788660 https://www.manteslajolie.fr/ma-ville/decouvrir-mantes-la-jolie-1-1/le-musee-de-lhotel-dieu [{« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}] Ancien Hôtel-Dieu édifié au XIVe siècle, sous le règne de Charles V, et fortement remanié au XVIe et XVIIe siècles. L’institution est alors gérée par des Augustines qui y soignent les pauvres, les pèlerins et les orphelins. Transports en commun : Train ligne Transilien J ou TER Paris-Rouen. Arrêts Mantes-Station ou Mantes-la-Jolie. Puis 15 min à pied ou bus Ligne A, Ligne D, Ligne F. Arrêt Sangle. Bus express A14 depuis La Défense. Arrêt Mantes-la-Jolie. Par route : Autoroutes A 13 ou A 14 depuis Paris, sortie n° 11 « Mantes-la-Jolie / Est ». Suivre Centre-Ville / collégiale Notre-Dame.

Ville de Mantes