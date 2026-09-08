Visite-atelier : dans la peau d’un chasseur préhistorique Musée de préhistoire Solutré-Pouilly
jeudi 22 octobre 2026 · Musée de préhistoire · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Visite-atelier : dans la peau d’un chasseur préhistorique
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 15:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Comment les hommes préhistoriques chassaient-ils à Solutré ? Découvrez les techniques de chasse de l’époque, puis mettez-vous dans la peau d’un chasseur préhistorique et tentez de nourrir la tribu en vous initiant au tir au propulseur !
À partir de 8 ans.
Entrée du musée incluse. .
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Visite-atelier : dans la peau d’un chasseur préhistorique
L’événement Visite-atelier : dans la peau d’un chasseur préhistorique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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