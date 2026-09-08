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AGENDA · Solutré-Pouilly

Visite-atelier : dans la peau d’un chasseur préhistorique Musée de préhistoire Solutré-Pouilly

jeudi 22 octobre 2026 · Musée de préhistoire · Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de préhistoire
Adresse
Chemin de la Roche
Ville
71960 Solutré-Pouilly
Département
Saône-et-Loire
Tarif
8 8 8 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Solutré-Pouilly

Visite-atelier : dans la peau d’un chasseur préhistorique

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 15:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Comment les hommes préhistoriques chassaient-ils à Solutré ? Découvrez les techniques de chasse de l’époque, puis mettez-vous dans la peau d’un chasseur préhistorique et tentez de nourrir la tribu en vous initiant au tir au propulseur !

À partir de 8 ans.
Entrée du musée incluse.   .

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Visite-atelier : dans la peau d’un chasseur préhistorique

L’événement Visite-atelier : dans la peau d’un chasseur préhistorique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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