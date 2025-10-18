Visite-Atelier de l’exposition Les petites saisons Musée d’Art Contemporain Montélimar

Visite-Atelier de l’exposition Les petites saisons Musée d’Art Contemporain Montélimar samedi 18 octobre 2025.

Visite-Atelier de l’exposition Les petites saisons

Musée d’Art Contemporain – Montélimar Drôme

Début : Lundi 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Pour les vacances d’automne, le musée d’art contemporain propose aux familles des visites variées et des ateliers à découvrir en autonomie ou accompagné(e) d’un médiateur du musée.

De quoi ravir les petits et les grands.

Musée d’Art Contemporain – Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 contact.musees@montelimar.fr

English :

For the autumn vacations, the Musée d’Art Contemporain is offering families a variety of tours and workshops, either on their own or accompanied by a museum mediator.

Something to delight young and old alike.

German :

In den Herbstferien bietet das Museum für zeitgenössische Kunst Familien verschiedene Besichtigungen und Workshops an, die sie selbstständig oder in Begleitung eines Museumsvermittlers entdecken können.

So können Sie Groß und Klein begeistern.

Italiano :

Per le vacanze autunnali, il Musée d’art contemporain propone una serie di visite e laboratori che le famiglie potranno scoprire da sole o accompagnate da un mediatore museale.

Qualcosa che farà la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Para las vacaciones de otoño, el musée d’art contemporain propone diversas visitas y talleres para descubrir en familia, solos o acompañados por un mediador del museo.

Para el deleite de grandes y pequeños.

