Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau Pollen Monflanquin dimanche 17 août 2025.
Pollen 25 rue Sainte Marie Monflanquin Lot-et-Garonne
Pollen vous invite à partager une après-midi en famille, le dimanche 17 aout 2025 de 14h à 17h.
Au programme :
Visite de l’exposition d’Adrien Fricheteau, atelier puis goûter tous ensemble !
Pollen 25 rue Sainte Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 contact@pollen-monflanquin.com
English : Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau
Pollen invites you to share an afternoon with your family on Sunday August 17, 2025 from 2pm to 5pm.
On the program:
Visit Adrien Fricheteau’s exhibition, take part in a workshop and enjoy a snack together!
German : Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau
Pollen lädt Sie ein, am Sonntag, den 17. August 2025, von 14 bis 17 Uhr einen Nachmittag mit der ganzen Familie zu verbringen.
Auf dem Programm stehen:
Besuch der Ausstellung von Adrien Fricheteau, Workshop und anschließend gemeinsames Kaffeetrinken!
Italiano :
Polline vi invita a trascorrere un pomeriggio in famiglia domenica 17 agosto 2025 dalle 14.00 alle 17.00.
In programma:
Una visita alla mostra di Adrien Fricheteau, un laboratorio e una merenda per tutti!
Espanol : Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau
Pollen te invita a pasar una tarde en familia el domingo 17 de agosto de 2025 de 14:00 a 17:00 horas.
En el programa:
Una visita a la exposición de Adrien Fricheteau, un taller y una merienda para todos
