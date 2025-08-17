Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau Pollen Monflanquin

Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau Pollen Monflanquin dimanche 17 août 2025.

Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau

Pollen 25 rue Sainte Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Pollen vous invite à partager une après-midi en famille, le dimanche 17 aout 2025 de 14h à 17h.

Au programme :

Visite de l’exposition d’Adrien Fricheteau, atelier puis goûter tous ensemble !

Pollen vous invite à partager une après-midi en famille, le dimanche 17 aout 2025 de 14h à 17h.

Au programme :

Visite de l’exposition d’Adrien Fricheteau, atelier puis goûter tous ensemble ! .

Pollen 25 rue Sainte Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 contact@pollen-monflanquin.com

English : Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau

Pollen invites you to share an afternoon with your family on Sunday August 17, 2025 from 2pm to 5pm.

On the program:

Visit Adrien Fricheteau’s exhibition, take part in a workshop and enjoy a snack together!

German : Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau

Pollen lädt Sie ein, am Sonntag, den 17. August 2025, von 14 bis 17 Uhr einen Nachmittag mit der ganzen Familie zu verbringen.

Auf dem Programm stehen:

Besuch der Ausstellung von Adrien Fricheteau, Workshop und anschließend gemeinsames Kaffeetrinken!

Italiano :

Polline vi invita a trascorrere un pomeriggio in famiglia domenica 17 agosto 2025 dalle 14.00 alle 17.00.

In programma:

Una visita alla mostra di Adrien Fricheteau, un laboratorio e una merenda per tutti!

Espanol : Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau

Pollen te invita a pasar una tarde en familia el domingo 17 de agosto de 2025 de 14:00 a 17:00 horas.

En el programa:

Una visita a la exposición de Adrien Fricheteau, un taller y una merienda para todos

L’événement Visite- atelier de l’exposition Sous-Bois d’Adrien Fricheteau Monflanquin a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Coeur de Bastides