VISITE ATELIER DE SOIERIE LYONNAISE ATELIER MATTELON Lyon

VISITE ATELIER DE SOIERIE LYONNAISE 20 et 21 septembre ATELIER MATTELON Métropole de Lyon

GRATUIT lors des JOURNEES du PATRIMOINE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Unique à Lyon !

Venez visiter l’atelier familial de tissage à bras, classé Monument Historique, du célèbre maître tisseur Georges Mattelon.

Les visites comportent une démonstration de tissage sur les métiers d’origine, accompagnés d’explications sur les techniques employées, d’une présentation des différents métiers de la Fabrique des Soies, un rappel de l’histoire de l’atelier et un autre évoquant l’histoire de la soierie à Lyon.

ATELIER MATTELON 10 rue Richan 69004 Lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 51 26 09 32 http://tissagemattelon.wixsite.com/mattelon Atelier de tissage à bras classé Monument historique.

©Association Tissage Mattelon et Compagnons