Informations pratiques

Montrésor

Visite-atelier décorateur d’intérieur

40 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Chef-d’œuvre de l’art néogothique, le château de Montrésor dévoile un intérieur richement décoré. Les enfants observent meubles et tableaux pour comprendre l’aménagement d’une demeure du Second Empire, puis imaginent et décorent une nouvelle pièce en tant que décorateurs d’intérieur !

Chef d’œuvre de l’art néogothique, l’intérieur du château de Montrésor se compose d’une série de pièces richement décorées et meublées. Durant cette visite, suivie d’un atelier, les enfants sont amenés à observer des détails (meubles, tableaux) dans les pièces pour mieux comprendre l’aménagement d’un intérieur de l’époque du Second Empire. Une nouvelle pièce est à meubler et décorer, à vous de faire une proposition en tant que décorateur d’intérieur ! 11 .

40 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 27 50 contact@chateaudemontresor.com

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English :

A masterpiece of Neo-Gothic art, the Château de Montrésor reveals a richly decorated interior. The children examine the furniture and paintings to understand the layout of a Second Empire residence, then use their imagination to design and decorate a new room as interior designers!

L’événement Visite-atelier décorateur d’intérieur Montrésor a été mis à jour le 2026-08-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire