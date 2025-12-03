Présentation

Initiez-vous à l’art du pliage en famille ! Feuilles et fleurs d’acanthe, palmes, couronnes de laurier et d’olivier… découvrez les décors floraux de l’Arc de triomphe à l’occasion d’un atelier origami et créez des pièces uniques.

Une visite du monument est prévue au programme de cet atelier manuel en famille.

Attention, la salle d’atelier de l’Arc de triomphe n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

À savoir avant votre visite

Salle d’atelier non accessible aux personnes à mobilité réduite

Uniquement en français

Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre

Les voûtes et sculptures de l’Arc de triomphe sont ornées de fleurs et de couronnes de lauriers. Saurez-vous les reproduire ?

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit sous condition

Adulte accompagnant : 16 euros.

Gratuit – 18 ans, – 25 ans EU, personne en situation de handicap, autres gratuités (présentation d’un justificatif).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

