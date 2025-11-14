Visite & atelier dégustation art & saké Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & atelier dégustation art & saké

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

2025-11-14

Connaissez-vous le saké*, cette boisson traditionnelle japonaise appelée communément bière de riz ? Après une visite de l’exposition Japon. Archipel des arts, découvrez plus de 2000 ans d’histoire, du Junmai au Daiginjo.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Are you familiar with sake*, the traditional Japanese drink commonly known as « rice beer »? After a visit to the exhibition Japan. Archipelago of the Arts, discover over 2,000 years of history, from Junmai to Daiginjo.

German :

Kennen Sie Sake*, das traditionelle japanische Getränk, das auch als « Reisbier » bekannt ist? Nach einem Besuch der Ausstellung Japan. Archipel der Künste, entdecken Sie mehr als 2000 Jahre Geschichte, von Junmai bis Daiginjo.

Italiano :

Conoscete il sake*, la tradizionale bevanda giapponese comunemente nota come « birra di riso »? Dopo aver visitato la mostra Giappone. Arcipelago delle Arti, scoprirete oltre 2.000 anni di storia, dal Junmai al Daiginjo.

Espanol :

¿Conoce el sake*, la bebida tradicional japonesa comúnmente conocida como « cerveza de arroz »? Tras visitar la exposición Japón. Archipiélago de las Artes, descubra más de 2.000 años de historia, desde el Junmai hasta el Daiginjo.

L’événement Visite & atelier dégustation art & saké Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay