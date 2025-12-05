Visite & atelier dégustation art & whisky Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Visite & atelier dégustation art & whisky Musée Crozatier Le Puy-en-Velay vendredi 5 décembre 2025.
Visite & atelier dégustation art & whisky
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 22:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Depuis plus d’un siècle, les Japonais produisent du whisky et se sont hissés en quelques décennies au sommet de la hiérarchie internationale des distilleries.
.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
English :
The Japanese have been producing whisky for over a century, and in just a few decades have risen to the top of the international distillery hierarchy.
German :
Seit über einem Jahrhundert stellen die Japaner Whisky her und haben sich in wenigen Jahrzehnten an die Spitze der internationalen Brennereihierarchie geschoben.
Italiano :
I giapponesi producono whisky da oltre un secolo e in pochi decenni sono saliti in cima alla gerarchia delle distillerie internazionali.
Espanol :
Los japoneses llevan más de un siglo produciendo whisky, y en sólo unas décadas se han aupado a lo más alto de la jerarquía internacional de destilerías.
L’événement Visite & atelier dégustation art & whisky Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay