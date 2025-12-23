Visite-atelier des vacances Ça déboîte !

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-12 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Visite-atelier des vacances Ça déboîte !

À chaque vacances, rendez-vous au musée ! Une formule avec une visite & un atelier enfant 4-6 ans ou 7-12 ans… et c’est sans les parents !

Sur réservation, billetterie en ligne.

Boîtes à jeux, à bijoux, à mouches ou à sels, mais que renfermaient ces drôles de boîtes il y a 250 ans ? En bois, en paille ou en métal précieux, elles sont très en vogue au siècle d’Anne Madeleine et de Georges David, les habitants de l’hôtel Beurnier-Rossel. Scrute à la loupe leurs motifs pendant la visite puis façonne et décore en atelier ta propre boîte en papier.

Mercredi 11 février 2026, 14h-16h, 4-6 ans

Jeudi 12 février 2026,14h-16h, 7-12 ans

Visite-atelier enfant… et sans les parents ! Renseignements au 03 81 99 22 57 .

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-atelier des vacances Ça déboîte !

L’événement Visite-atelier des vacances Ça déboîte ! Montbéliard a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD