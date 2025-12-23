Visite-atelier des vacances Drôles de bêtes !, Montbéliard

Visite-atelier des vacances Drôles de bêtes !

Dents acérées, oreilles pointues ou ailes colorées, les objets du musée regorgent de créatures réelles et légendaires. Sauras-tu les repérer ? Après la chasse aux détails et les récits contés, la visite fait place à l’atelier. Griffes, ailes, plumes, poils ou écailles, à toi de choisir pour créer et mettre en couleur ta propre chimère, entre collages, crayons et pinceaux !

Mercredi 11 février 2026, 10h-12h, 7-12 ans

Jeudi 12 février 2026, 10h-12h, 4-6 ans

Visite-atelier enfant… et sans les parents ! Renseignements au 03 81 99 22 57 .

