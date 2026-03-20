Visite atelier du crayon

66 Rue de la Gare Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-09

Venez découvrir comment Nathalie LENGELÉ fabrique des crayons de couleurs artisanales et visiter son atelier.

Sur participation libre

Venez découvrir comment Nathalie LENGELÉ fabrique des crayons de couleurs artisanales et visiter son atelier.

Sur participation libre .

66 Rue de la Gare Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 46 93 96 atelierducrayon40@gmail.com

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English :

Come and find out how Nathalie LENGELÉ makes hand-crafted colored pencils, and visit her workshop.

Free admission

L’événement Visite atelier du crayon Lesperon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morcenx