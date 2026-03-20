Visite atelier du crayon

66 Rue de la Gare Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-16

Venez découvrir le travail 100% artisanal de Nathalie, la visite de son atelier et sa fabrication de crayons.

Sur participation libre

Venez découvrir le travail 100% artisanal de Nathalie, la visite de son atelier et sa fabrication de crayons.

Sur participation libre .

66 Rue de la Gare Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 46 93 96 atelierducrayon40@gmail.com

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English : Visite atelier du crayon

Come and find out how Nathalie LENGELÉ makes hand-crafted colored pencils, and visit her workshop.

Free admission

L’événement Visite atelier du crayon Lesperon a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Morcenx