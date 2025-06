Visite-atelier du Labo de l’expo ! (7/12 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

vendredi 25 juillet 2025

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-25 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarifs : 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche) Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12

Venez expérimenter le Labo de l’exposition Electric Op accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice qui vous révèle les secrets de l’Op art !Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2504454310700400604