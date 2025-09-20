Visite atelier du train touristique Velay Express Velay Express Gare d’Oumey Raucoules

Visite atelier et site de la Gare d’Oumey gratuit le samedi. Dimanche circulation du train à vapeur aux horaires et tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez le patrimoine ferroviaire préservé par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay. Au programme : visite des ateliers, machines et des matériels en restauration, musée ferroviaire et démonstration d’allumage de la locomotive à vapeur. Une immersion authentique dans l’histoire du chemin de fer régional, où le savoir-faire traditionnel renaît sous vos yeux.

ATTENTION Dimanche 21 septembre

Circulation du train à vapeur aux horaires et tarifs habituels

Réservation obligatoire : www.velay-express.fr

Velay Express Gare d'Oumey Oumey 43290 Raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.59.95.73

©Luc Olivier