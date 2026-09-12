Visite-atelier D’une image à l’autre Parc des Ateliers Arles

Informations pratiques

Arles

Visite-atelier D’une image à l’autre

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 17h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une visite de l’exposition Overpainted Photographs de Gerhard Richter à LUMA Arles, suivie d’un atelier invitant les participants à expérimenter autour de la photographie et de la peinture à partir de leurs propres images.

Après une visite de l’exposition Overpainted Photographs de Gerhard Richter, les participants seront invités à expérimenter l’une des démarches emblématiques de l’artiste.



À partir de photographies personnelles, ils interviendront avec de la peinture pour transformer l’image, jouer avec ce qui se révèle ou se dissimule et créer des compositions inédites où photographie et geste pictural se rencontrent.



Cet événement est proposé dans le cadre de l’événement Journées européennes du patrimoine. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 88 10 00 reservation@luma-arles.org

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English :

A tour of Gerhard Richter’s exhibition “Overpainted Photographs” at LUMA Arles, followed by a workshop inviting participants to experiment with photography and painting using their own images.

L’événement Visite-atelier D’une image à l’autre Arles a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arles