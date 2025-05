VISITE ATELIER ECRITURE ANTIQUE – Musée archéologique départemental Jublains, 7 juin 2025 14:30, Jublains.

Le musée de Jublains propose une visite-atelier ur le thème de l’écriture antique le 09 mars de 14H30 à 16H.

Après une présentation des différentes inscriptions visibles dans le musée, le médiateur vous invite à réaliser une inscription au calame et à l’encre sur un morceau de papyrus. Vous repartez avec un marque-page personnalisé.

Familles, enfants à partir de 7 ans

Matériel fourni .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

The Jublains museum is offering a workshop-visit on the theme of ancient writing on March 09 from 2:30 to 4pm.

German :

Das Museum in Jublains bietet am 09. März von 14:30 bis 16:00 Uhr einen Workshop zum Thema « Antike Schrift » an.

Italiano :

Il Musée de Jublains propone una visita e un laboratorio sul tema della scrittura antica il 09 marzo dalle 14.30 alle 16.00.

Espanol :

El museo de Jublains propone una visita y un taller sobre el tema de la escritura antigua el 09 de marzo de 14h30 a 16h00.

