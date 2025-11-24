Visite-atelier en famille A la découverte des matériaux Le Mans
5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-24 15:00:00
fin : 2025-11-24 16:30:00
2025-11-24
Aujourd’hui, les architectes redécouvrent les qualités constructives des matériaux connus ou insolites. Jouons, manipulons et expérimentons avec du sable, du coton, du papier, du bois.
Atelier ludique en famille à partir de 6 ans, organisé dans le cadre de l’exposition évènement Materia . .
5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
