Visite-atelier en famille A la découverte des matériaux

5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 15:00:00

fin : 2025-11-24 16:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Aujourd’hui, les architectes redécouvrent les qualités constructives des matériaux connus ou insolites. Jouons, manipulons et expérimentons avec du sable, du coton, du papier, du bois.

Atelier ludique en famille à partir de 6 ans, organisé dans le cadre de l’exposition évènement Materia . .

5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite-atelier en famille A la découverte des matériaux Le Mans a été mis à jour le 2025-08-18 par CDT72