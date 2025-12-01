Visite-atelier en famille à la découverte des matériaux La Fabrique Le Mans

Visite-atelier en famille à la découverte des matériaux

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 14:30:00

fin : 2025-12-27 16:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Aujourd’hui, les architectes redécouvrent les qualités constructives des matériaux connus ou insolites.

Jouons, manipulons et expérimentons avec du sable, du coton, du papier, du bois. Atelier ludique en famille à partir de 6 ans, organisé dans le cadre de

l’exposition évènement Materia .

Gratuit

Informations et réservations lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40

16 participants maximum par atelier .

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

English :

L’événement Visite-atelier en famille à la découverte des matériaux Le Mans a été mis à jour le 2025-12-07 par CDT72