Visite-atelier en famille à la découverte des matériaux La Fabrique Le Mans
La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-27 14:30:00
fin : 2025-12-27 16:00:00
2025-12-27
Aujourd’hui, les architectes redécouvrent les qualités constructives des matériaux connus ou insolites.
Jouons, manipulons et expérimentons avec du sable, du coton, du papier, du bois. Atelier ludique en famille à partir de 6 ans, organisé dans le cadre de
l’exposition évènement Materia .
Gratuit
Informations et réservations lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40
16 participants maximum par atelier .
