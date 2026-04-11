Troyes

Visite-atelier en famille A la découverte d’un prince

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : 4 – 4 – 4 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-22

Vendredi 17 et mercredi 22 avril à 14h30, un médiateur culturel des musées de la Ville de Troyes propose une visite en famille de l’exposition LAVAU, UN PRINCE CELTE EN BORD DE SEINE, suivie d’un atelier créatif.



Sur réservation .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite-atelier en famille A la découverte d’un prince Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne