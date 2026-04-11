Visite-atelier en famille A la découverte d’un prince Troyes
Visite-atelier en famille A la découverte d’un prince Troyes vendredi 17 avril 2026.
Troyes
Visite-atelier en famille A la découverte d’un prince
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube
Tarif : 4 – 4 – 4 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-22
Vendredi 17 et mercredi 22 avril à 14h30, un médiateur culturel des musées de la Ville de Troyes propose une visite en famille de l’exposition LAVAU, UN PRINCE CELTE EN BORD DE SEINE, suivie d’un atelier créatif.
Sur réservation .
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr
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English :
L’événement Visite-atelier en famille A la découverte d’un prince Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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