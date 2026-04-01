Visite-Atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite-Atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM

Mercredi 22 avril 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Visite en famille au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

L’architecture est une véritable forêt constituée d’êtres surprenants ! Bêtes, plantes et créatures magiques et énigmatiques ont envahi les murs au Moyen Âge. Le musée d’histoire vous invite à dénicher les petites bêtes et tous les symboles ornant les décors gothiques de ses collections. Mais dans quel but les architectes et sculpteurs ont-ils imaginé tout cet univers ?



• Enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de la visite musee-histoire@marseille.fr .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Family visit to the Musée d’Histoire de Marseille.

L’événement Visite-Atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Ville de Marseille