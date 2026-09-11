Visite atelier en famille au Palais du Roure : Collections, photos et voyages : A vos cartes !, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon

Informations pratiques

Visite atelier en famille au Palais du Roure : Collections, photos et voyages : A vos cartes ! 19 et 20 septembre Palais du Roure, centre de culture provençale Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite atelier en famille

Collections, photos et voyages : A vos cartes !

Venez explorez les fonds et les collections photographiques, qui deviendront de véritables sources d’inspiration. En atelier, vous pourrez expérimenter la linogravure, vous amuser avec les codes de la correspondance et vous initier au Mail art ou l’art d’envoyer des courriers décorés.

Par Camille Tomas, médiatrice culturelle.

Durée 1h30

Sur réservation dans la limite des places disponibles

Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Palais du Roure, centre de culture provençale 3 Rue du College de Roure, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605001 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/palais-du-roure [{« type »: « email », « value »: « reservation.palaisduroure@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 01 »}] Lieu témoignant de l’histoire d’une grande famille avignonnaise et d’une architecture constamment remaniée depuis le XVe siècle.

Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. Pendant cinq siècles, de 1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, occupèrent la demeure gothique transformée au XVIIe siècle en hôtel particulier auquel Frédéric Mistral donna le nom de “Palais du Roure” au XIXe siècle.

Aujourd’hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

Visite atelier en famille