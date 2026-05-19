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Visite-atelier en famille Dans la peau d’un botaniste École de Médecine Navale Rochefort

Visite-atelier en famille Dans la peau d’un botaniste École de Médecine Navale Rochefort samedi 6 juin 2026.

Lieu : École de Médecine Navale

Adresse : 25 rue Amiral Meyer

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 7 7 7

Rochefort

Visite-atelier en famille Dans la peau d’un botaniste

École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Visite et atelier dessin.
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École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57  rochefort@musee-marine.fr

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English : Family workshop tour: Step into the shoes of a botanist

Tour and drawing workshop.

L’événement Visite-atelier en famille Dans la peau d’un botaniste Rochefort a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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