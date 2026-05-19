Visite-atelier en famille Dans la peau d’un botaniste École de Médecine Navale Rochefort
Visite-atelier en famille Dans la peau d’un botaniste École de Médecine Navale Rochefort samedi 6 juin 2026.
Rochefort
Visite-atelier en famille Dans la peau d’un botaniste
École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Visite et atelier dessin.
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École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr
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English : Family workshop tour: Step into the shoes of a botanist
Tour and drawing workshop.
L’événement Visite-atelier en famille Dans la peau d’un botaniste Rochefort a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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