Visite-atelier en famille (dès 8 ans) Entrez dans l'univers chic et audacieux des années folles ! Rue Bistour Romans-sur-Isère mercredi 22 octobre 2025.

Tarif : 4.5 EUR

enfants de 8 à 17 ans inclus

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22 2025-10-29

En écho au centenaire de l’exposition internationale de 1925, explorez les années 20 à travers une sélection de chaussures de l’époque, puis devenez

créateur le temps d’un atelier inspiré des années Arts déco.

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English :

Echoing the centenary of the 1925 International Exhibition, explore the ’20s through a selection of shoes from the era, then become a designer in a workshop inspired by the

a workshop inspired by the Arts Deco period.

German :

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Weltausstellung von 1925 können Sie anhand einer Auswahl an Schuhen aus dieser Zeit die 20er Jahre erkunden und anschließend selbst zum Designer werden

in einem Workshop, der von den Arts Déco-Jahren inspiriert ist, werden Sie zum Designer.

Italiano :

In occasione del centenario dell’Esposizione Internazionale del 1925, esplorate gli anni Venti attraverso una selezione di scarpe dell’epoca, poi diventate designer in un laboratorio ispirato al periodo Arts Deco

un laboratorio ispirato al periodo Arts Deco.

Espanol :

Haciéndose eco del centenario de la Exposición Internacional de 1925, explore los años 20 a través de una selección de zapatos de la época y conviértase en diseñador en un taller inspirado en el periodo Arts Déco

un taller inspirado en el periodo Arts Déco.

