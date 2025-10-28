Visite-Atelier en famille Le paysage en sons et couleurs Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Visite-Atelier en famille Le paysage en sons et couleurs

Mardi 28 octobre 2025 à partir de 10h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Le musée des Beaux-Arts propose une visite en famille Le paysage en sons et couleurs .Enfants

Expérience sensorielle, mêlant exploration sonore et visuelle. À travers des manipulations d’outils découvrez comment les sons de la nature se mêlent aux couleurs pour créer des paysages vivants.



Animation autour de l’œuvre Vue prise sur le chemin de la Maladetta de Daligé de Fontenay.



• Enfants de 3 à 5 ans

• Durée 1h

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

English :

The Musée des Beaux-Arts offers a family visit: Landscape in sound and color .

German :

Das Museum der Schönen Künste bietet einen Familienbesuch an: Die Landschaft in Klängen und Farben .

Italiano :

Il Musée des Beaux-Arts propone una visita per famiglie: Paesaggio in suoni e colori .

Espanol :

El Museo de Bellas Artes propone una visita en familia: Paisaje sonoro y en color .

