Visite atelier en famille – Mission pub ! Réinventons les publicités d’hier Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux
mercredi 21 octobre 2026 · Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne · Petit-Caux
Informations pratiques
Petit-Caux
Visite atelier en famille – Mission pub ! Réinventons les publicités d’hier
Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:30:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-24
« Un frigidaire, une armoire à cuillère, un évier en fer et un poêle à mazout »… Les publicités des années 1950 à 1970 nous vendaient vraiment de drôle de choses ! Venez jouer avec elles en famille et les remettre au gout du jour.
Durée : 1h30
Age : A partir de 7 ans .
Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie mhvq@petitcaux.fr
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English : Visite atelier en famille – Mission pub ! Réinventons les publicités d’hier
L’événement Visite atelier en famille – Mission pub ! Réinventons les publicités d’hier Petit-Caux a été mis à jour le 2026-09-10 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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