Informations pratiques

Petit-Caux

Visite atelier en famille – Mission pub ! Réinventons les publicités d’hier

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-24

« Un frigidaire, une armoire à cuillère, un évier en fer et un poêle à mazout »… Les publicités des années 1950 à 1970 nous vendaient vraiment de drôle de choses ! Venez jouer avec elles en famille et les remettre au gout du jour.

Durée : 1h30

Age : A partir de 7 ans .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie mhvq@petitcaux.fr

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English : Visite atelier en famille – Mission pub ! Réinventons les publicités d’hier

L’événement Visite atelier en famille – Mission pub ! Réinventons les publicités d’hier Petit-Caux a été mis à jour le 2026-09-10 par Communauté de communes des Falaises du Talou