Visite-Atelier en Famille pour les 3 à 7 ans Place Provence Montélimar

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10 11:30:00

2026-02-10 2026-02-17

Cette visite guidée et adaptée sera suivie d’un atelier créatif Mon truc en plumes avec la fabrication d’une coiffe ou d’une parure à la mode Amazonienne.

Place Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

This guided tour will be followed by a creative workshop entitled My feather thing , with the creation of an Amazonian-style headdress or ornament.

