Visite-atelier enfants au Musée de l’Officier

Musée de l’Officier Cour Rivoli Guer Morbihan

Début : 2026-02-24 09:30:00

fin : 2026-02-24 11:30:00

2026-02-24 2026-02-25

[Évènement] Visite-atelier enfants | Vacances de février

Le musée de l’Officier invite les enfants de 6 à 12 ans à une visite-atelier ludique et créative !

Au programme découverte interactive des collections, puis atelier d’écriture et de dessin pour laisser parler l’imagination devant les œuvres.

24 février (9h30–11h30)

25 février (14h30–16h30)

Activité gratuite sur inscription

museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

02 97 70 77 49

L’accès au camp de Coëtquidan est sécurisé, pensez à vous munir d’une pièce d’identité le jour de votre visite. .

Musée de l’Officier Cour Rivoli Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 77 52

