Début : 2026-02-24 09:30:00
fin : 2026-02-24 11:30:00
Date(s) :
2026-02-24 2026-02-25
[Évènement] Visite-atelier enfants | Vacances de février
Le musée de l’Officier invite les enfants de 6 à 12 ans à une visite-atelier ludique et créative !
Au programme découverte interactive des collections, puis atelier d’écriture et de dessin pour laisser parler l’imagination devant les œuvres.
24 février (9h30–11h30)
25 février (14h30–16h30)
Activité gratuite sur inscription
museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
02 97 70 77 49
L’accès au camp de Coëtquidan est sécurisé, pensez à vous munir d’une pièce d’identité le jour de votre visite. .
Musée de l’Officier Cour Rivoli Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 77 52
