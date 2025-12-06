Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ? Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ? Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 6 décembre 2025.

Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ?

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pourquoi sommes-nous attirés par certaines œuvres d’art uniquement ? Lors de cette visite, prenez le temps de vous questionner sur les émotions que vous ressentez lorsque vous vous tenez face à une céramique. Continuez ensuite avec un atelier de modelage d’argile, et laissez vos sensations et votre sensibilité s’exprimer pleinement !

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 12 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ?

German : Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ?

Italiano :

Espanol : Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ?

L’événement Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ? Limoges a été mis à jour le 2025-09-24 par SPL Terres de Limousin