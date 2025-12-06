Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ? Musée national Adrien Dubouché Limoges
Visite-atelier Et si on philosophait face à une céramique ?
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Pourquoi sommes-nous attirés par certaines œuvres d’art uniquement ? Lors de cette visite, prenez le temps de vous questionner sur les émotions que vous ressentez lorsque vous vous tenez face à une céramique. Continuez ensuite avec un atelier de modelage d’argile, et laissez vos sensations et votre sensibilité s’exprimer pleinement !
Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 12 participants .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
