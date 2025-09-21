Visite-atelier : ex-voto, à vos souhaits ! Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite-atelier de l’exposition archéologique à l’époque antique pour comprendre les pratiques cultuelles des gallo-romains, l’importance de la mythologie et des divinités protectrices pour les cités ou les foyers privés. Vous serez initiés aux rites et croyances de l’époque romaine. Puis vous réaliserez votre propre ex-voto qui était, à l’époque, une offrande aux dieux pour leur demander de l’aide ou les remercier. Exprimez vos prières en papier, vos remerciements ou vos vœux à travers des créations uniques et personnelles. Laissez-vous guider par votre intuition et votre créativité pour façonner des ex-voto en papier qui témoignent de votre parcours spirituel et de vos aspirations les plus profondes.

À 14h30

En famille

Musée muséum départemental

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70, dans la limite des places disponibles

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 86 15 30 70 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée muséum départemental des Hautes- Alpes