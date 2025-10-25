Visite-atelier Fabriquez votre boule de Noël avec l’artiste Anne Merlet Musée national Adrien Dubouché Limoges
Visite-atelier Fabriquez votre boule de Noël avec l’artiste Anne Merlet Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 25 octobre 2025.
Visite-atelier Fabriquez votre boule de Noël avec l’artiste Anne Merlet
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Noël au musée avec l’artiste Anne Merlet . Apprenez à couler une boule de Noël en porcelaine de Limoges avec la céramiste Anne Merlet ! Étudiez la technique du coulage au cœur du musée, puis laissez-vous guider par les conseils de l’artiste. Vous pourrez ainsi réaliser un merveilleux souvenir à accrocher chez vous en décembre ! Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité.
Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 8 participants .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
