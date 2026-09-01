Visite-atelier : Fabriquez votre propre moutarde ! Condimentus Sérigny

Informations pratiques

Sérigny

Visite-atelier : Fabriquez votre propre moutarde !

Condimentus 5 Belle Indienne Sérigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Alain Jomier, moutardier passionné, vous ouvre les portes de sa moutarderie de Lencloître et vous invite à plonger dans les secrets d’une fabrication artisanale d’exception. À la fin de la visite, munis de vos nouvelles connaissances, repartez avec vos graines de moutarde et mettez en application en fabriquer la vôtre ! .

Condimentus 5 Belle Indienne Sérigny 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Visite-atelier : Fabriquez votre propre moutarde !

L’événement Visite-atelier : Fabriquez votre propre moutarde ! Sérigny a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne