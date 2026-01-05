Visite Atelier Famille Caricature jeune public Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Caricature jeune public

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

La Révolution française s’accompagne d’un développement de la caricature et du dessin de presse. Personnage impliqué dans la vie politique de son temps, le duc d’Aiguillon n’échappe pas aux représentations à charge réalisées par ses adversaires.

Après une découverte de quelques-uns de ces dessins, initie-toi à l’art de la caricature.

A partir de 7 ans. .

English : Visite Atelier Famille Caricature jeune public

The French Revolution was accompanied by the development of caricature. Involved in the political life of his time, the Duc d?Aiguillon was not immune to his opponents? depictions. Introduce yourself to the art of caricature. Ages 7 and up.

