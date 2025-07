Visite-atelier famille « Créateur de tendance » rue Bistour Romans-sur-Isère

Visite-atelier famille « Créateur de tendance » rue Bistour Romans-sur-Isère mercredi 23 juillet 2025.

Visite-atelier famille « Créateur de tendance »

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 10:30:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

Date(s) :

2025-07-23 2025-08-06

Plongez dans l’univers de la chaussure avec une présentation flash des collections du musée puis à vous de réaliser votre propre Moodboard à la manière d’un créateur de tendance. A partir de 8 ans

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 sruinaud@ville-romans26.fr

English :

Dive into the world of footwear with a flash presentation of the museum’s collections, then create your own Moodboard in the style of a trend-setter. Ages 8 and up

German :

Tauchen Sie mit einer Flash-Präsentation der Museumssammlungen in die Welt der Schuhe ein und erstellen Sie dann Ihr eigenes Moodboard im Stil eines Trendsetters. Ab 8 Jahren

Italiano :

Immergetevi nel mondo della calzatura con una presentazione flash delle collezioni del museo. Poi sta a voi creare la vostra Moodboard nello stile di un trend-setter. Da 8 anni

Espanol :

Sumérjase en el mundo del calzado con una presentación flash de las colecciones del museo. Después, le toca a usted crear su propio Moodboard al estilo de un creador de tendencias. A partir de 8 años

