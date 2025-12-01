Visite-atelier famille de l’exposition La mesure du peut-être Le Radar Espace d’art actuel Bayeux

Visite-atelier famille de l’exposition La mesure du peut-être

Le Radar Espace d'art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados

27 décembre 2025, 14:30-16:00

fin : 2025-12-27 16:00:00

2025-12-27

Après une courte visite de l’exposition La Mesure du peut-être, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et

grand.e.s seront invité.e.s à participer à un atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition présentée .

Le Radar Espace d'art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr

Visite-atelier famille de l'exposition La mesure du peut-être

will be invited to take part in a hands-on art workshop related to the exhibition presented

Visite-atelier famille de l'exposition La mesure du peut-être

die Teilnehmer werden eingeladen, an einem künstlerischen Workshop zur Ausstellung teilzunehmen

Italiano :

saranno invitati a partecipare a un laboratorio artistico pratico legato alla mostra esposta

Espanol :

serán invitados a participar en un taller artístico práctico vinculado a la exposición expuesta

