Visite Atelier Famille Décor sur céramique avec le studio Le Bol, Rue Richard Cœur de Lion Agen
Visite Atelier Famille Décor sur céramique avec le studio Le Bol
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 17 EUR
Début : 2026-02-04
Des griffons, des fleurs, des petits personnages, un drôle de visage… pars à la découverte des décors sur les faïences et porcelaines du siècle des Lumières.
Tu pourras ensuite t’initier à la peinture sur céramique au cours d’un atelier au studio le Bol. A partir de 6 ans.
Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.
A partir de 6 ans.
Avec Julien Darme, médiateur et le studio Le Bol. .
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee@agen.fr
English : Visite Atelier Famille Décor sur céramique avec le studio Le Bol
Griffins, flowers, little characters, a funny face? discover the decorations on earthenware and porcelain from the Age of Enlightenment.
You can then try your hand at ceramic painting during a workshop at studio le Bol. Ages 6 and up.
