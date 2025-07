Visite-atelier famille » Initiation à la marqueterie de cuir » rue Bistour Romans-sur-Isère

Début : Mercredi 2025-07-09 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

Un temps de visite guidée pour découvrir les subtilités des associations de cuirs et de matériaux à travers les collections du musée puis suivra une initiation à la marqueterie de cuir.

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English :

A guided tour to discover the subtleties of leather and material combinations through the museum’s collections, followed by an introduction to leather marquetry.

German :

Eine Zeit der Führung, um die Feinheiten der Kombinationen von Leder und Materialien anhand der Sammlungen des Museums zu entdecken, dann folgt eine Einführung in die Ledereinlegearbeit.

Italiano :

Una visita guidata per scoprire le sottili combinazioni di pelli e materiali presenti nelle collezioni del museo, seguita da un’introduzione all’intarsio della pelle.

Espanol :

Una visita guiada para descubrir las sutiles combinaciones de pieles y materiales de las colecciones del museo, seguida de una introducción a la marquetería en piel.

