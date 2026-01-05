Visite Atelier Famille Lanterne magique Rue Richard Cœur de Lion Agen
Visite Atelier Famille Lanterne magique
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Avant l’invention du cinéma, les ducs d’Aiguillon organisaient des séances de lanterne magique dans leur château. Voyage aux origines de la projection lumineuse et assiste à une démonstration réalisée à partir d’une lanterne magique. Crée ensuite ta propre plaque à projeter. A partir de 7 ans.
Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.
Crée ensuite ta propre plaque à projeter au cours d’un atelier.
A partir de 7 ans. .
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr
English : Visite Atelier Famille Lanterne magique
Before the invention of cinema, the Dukes of Aiguillon organized magic lantern sessions in their château. Journey to the origins of light projection and watch a demonstration using a magic lantern. Then create your own projection plate. Ages 7 and up.
