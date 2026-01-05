Visite Atelier Famille Lanterne magique Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Lanterne magique

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Avant l’invention du cinéma, les ducs d’Aiguillon organisaient des séances de lanterne magique dans leur château. Voyage aux origines de la projection lumineuse et assiste à une démonstration réalisée à partir d’une lanterne magique. Crée ensuite ta propre plaque à projeter. A partir de 7 ans.

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Bien avant l’invention du cinéma, les ducs d’Aiguillon organisaient des séances de lanterne magique dans leur château. Remonte le temps, voyage aux origines de la projection lumineuse et assiste à une démonstration réalisée à partir d’une authentique lanterne magique.

Crée ensuite ta propre plaque à projeter au cours d’un atelier.

A partir de 7 ans. .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Visite Atelier Famille Lanterne magique

Before the invention of cinema, the Dukes of Aiguillon organized magic lantern sessions in their château. Journey to the origins of light projection and watch a demonstration using a magic lantern. Then create your own projection plate. Ages 7 and up.

