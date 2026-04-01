Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët
Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët mercredi 22 avril 2026.
Le Faouët
Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique
Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Envie de profiter des vacances pour pratiquer une activité en famille ?
Prenez part à une visite de la nouvelle exposition du musée puis participez à l’atelier L’art du décor sur céramique . Glissez-vous dans la peau d’un peintre de faïenceries, et transformez de simples pièces de céramique en objet unique ! Laissez libre cours à votre imagination en décorant votre pièce d’une symphonie de couleurs. Et gardez un souvenir inoubliable en repartant avec votre réalisation. Sur réservation. Dès 6 ans. .
Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Le Faouët a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)
- Visite/atelier ados Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle Musée Le Faouët 24 avril 2026
- Tour de Bretagne cycliste Le Faouët 28 avril 2026
- Circuit VTT de Saint-Urlo et les Asphodèles Le Faouët Morbihan 1 mai 2026
- Circuit Tro vale ar Faoued Le Faouët Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Atelier circuit trail 41 Montée de la Chapelle Sainte Sainte-Barbe Le Faouët Morbihan 1 mai 2026