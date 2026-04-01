Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët

Le Faouët

Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Envie de profiter des vacances pour pratiquer une activité en famille ?

Prenez part à une visite de la nouvelle exposition du musée puis participez à l’atelier L’art du décor sur céramique . Glissez-vous dans la peau d’un peintre de faïenceries, et transformez de simples pièces de céramique en objet unique ! Laissez libre cours à votre imagination en décorant votre pièce d’une symphonie de couleurs. Et gardez un souvenir inoubliable en repartant avec votre réalisation. Sur réservation. Dès 6 ans. .

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27

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English :

L’événement Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Le Faouët a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan