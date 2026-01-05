Visite Atelier Famille Le masque des lumières Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Le masque des lumières

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Viens fêter le carnaval dans l’exposition Lumières françaises.

Après une découverte des portraits exposés, réalise et décore ton propre masque inspiré des œuvres.

A partir de 7 ans (4 ans, accompagné d’un adulte).

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Visite Atelier Famille Le masque des lumières

As part of the exhibition Lumières françaises, from the court of Versailles to Agen.

Come and celebrate Carnival in the Lumières françaises exhibition.

After discovering the portraits on display, make and decorate your own mask inspired by the works.

Ages 7 and up (4 years, accompanied by an adult).

