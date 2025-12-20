Visite Atelier Famille Les Lumières en fête Rue Richard Cœur de Lion Agen
Visite Atelier Famille Les Lumières en fête
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne
Fêtez le début des vacances en famille avec une chasse aux trésors dans l’exposition suivie d’un temps de création de décorations pour votre sapin !
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee@agen.fr
English : Visite Atelier Famille Les Lumières en fête
Celebrate the start of the vacations with the whole family with a treasure hunt in the exhibition, followed by time to create decorations for your tree!
