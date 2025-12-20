Visite Atelier Famille Les Lumières en fête Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Les Lumières en fête

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Fêtez le début des vacances en famille avec une chasse aux trésors dans l’exposition suivie d’un temps de création de décorations pour votre sapin !

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee@agen.fr

English : Visite Atelier Famille Les Lumières en fête

Celebrate the start of the vacations with the whole family with a treasure hunt in the exhibition, followed by time to create decorations for your tree!

