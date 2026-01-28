Visite Atelier Famille Mon château classique, Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Mon château classique

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Au siècle des Lumières, nobles et bourgeois de l’Agenais se font construire châteaux et hôtels particuliers.

Après une découverte de quelques monuments de cette période, glisse-toi dans la peau d’un architecte et conçoit ton château classique !

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

A partir de 7 ans.

Avec Julien Darme, médiateur. .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee@agen.fr

English : Visite Atelier Famille Mon château classique

During the Age of Enlightenment, the nobles and bourgeoisie of the Agenais region built castles and mansions.

After discovering some of the monuments from this period, slip into the shoes of an architect and design your own classic château!

