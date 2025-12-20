Visite Atelier Famille Mon éventail Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Mon éventail

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

L’éventail est l’accessoire indispensable des élégantes du siècle des Lumières. Après une découverte des exemplaires exposés, réalisez votre propre éventail en papier.

L’éventail est l’accessoire indispensable des élégantes du siècle des Lumières. Après une découverte des exemplaires exposés, réalisez votre propre éventail en papier. .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee@agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Atelier Famille Mon éventail

The fan was an essential accessory for the elegant ladies of the Age of Enlightenment. After discovering the examples on display, make your own paper fan.

L’événement Visite Atelier Famille Mon éventail Agen a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Destination Agen