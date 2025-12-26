Visite Atelier Famille Mon indienne, Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Mon indienne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Au XVIIIe siècle, les tissus imprimés d’Inde suscitent un véritable engouement en Europe. On se met alors à fabriquer des Indiennes à Agen !

Après une découverte de l’exposition, viens t’initier à l’impression sur textile.

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee@agen.fr

English : Visite Atelier Famille Mon indienne

Lumières françaises exhibition, from the court of Versailles to Agen.

In the 18th century, Indian-printed fabrics were all the rage in Europe. Indiennes began to be made in Agen!

After exploring the exhibition, come and try your hand at textile printing.

