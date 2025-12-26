Visite Atelier Famille Mon portrait de prince.sse.s, Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Mon portrait de prince.sse.s

L’exposition Lumières françaises , les princesses, les ducs et autres marquises sont à l’honneur ! Après une découverte des représentations et du cadre de vie de la noblesse au XVIIIe siècle, réalisez votre propre portrait paré de vos plus beaux atours ! A partir de 6 ans. Avec Julien Darme.

L’exposition Lumières françaises , les princesses, les ducs et autres marquises sont à l’honneur ! Après une découverte des représentations et du cadre de vie de la noblesse au XVIIIe siècle, réalisez votre propre portrait paré de vos plus beaux atours !

A partir de 6 ans.

Avec Julien Darme, médiateur. .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee@agen.fr

English : Visite Atelier Famille Mon portrait de prince.sse.s

Princesses, dukes and marquises take center stage at the Lumières françaises exhibition! After discovering how nobility was portrayed and lived in the 18th century, create your own portrait in your finest finery! Ages 6 and up. With Julien Darme.

